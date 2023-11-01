Укравший технику на 15 млн рублей петербуржец будет отбывать наказание в колонии

В Санкт-Петербурге вынесли приговор Максиму Бугаева, похитившему из магазинов в торговых центрах города 440 единиц техники на 15 млн рублей. Мужчина отправится в исправительную колонию строго режима на девять лет, указали в пресс-службе городской прокуратуры.

Государственное обвинение по уголовному делу (по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 326 УК РФ) было поддержано надзорным органом Невского района. В суде установили, что злоумышленник с августа 2020 года по сентябрь 2021 года проникал в торговые помещения через вентиляцию и воровал товары. За этот период ему удалось похитить свыше 440 единиц техники.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бугаева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлениями»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Ранее сообщалось, что неизвестные выкрали из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге свыше тридцати советских орденов и медалей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте