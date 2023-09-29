Из Музея артиллерии в Петербурге украли экспонаты на 5 млн рублей

Крупная кража произошла в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Из коллекции учреждения исчезли более тридцати советских орденов и медалей. Об инциденте со ссылкой на источник в правоохранительных органах 29 сентября сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным издания, награды были похищены из зала на первом этаже дома №7 в Александровском парке. Неизвестные проникли в здание музея на Кронверкской набережной, отжав стекло витрины. Пропажу заметили накануне, 28 сентября.

Уточняется, что украдены в том числе ордена маршала артиллерии Василия Казакова. По оценкам музейщиков, общий ущерб составил около 5 млн рублей.

Полиция в настоящий момент проводит проверку.

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