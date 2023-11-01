В Петербурге некому следить за «Печальным ангелом»

В Санкт-Петербурге за памятником «Печальный ангел», который установлен в память об умершим в пандемию медикам, не закреплена ни одна организация. В личном Telegram-канале депутат Законодательного собрания города от фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратил внимание на проблему.

Парламентарий указал, что объект на набережной реки Карповка, не числится на балансе у администрации Петроградского района. В связи с этим за памятником некому следить, при этом его состояние ухудшилось.

«Сейчас он начал шататься (после многочисленных фотосессий), коллеги из музея Петербургских ангелов его укрепили, но они не имеют возможности постоянно заниматься его содержанием»,— написал господин Вишневский.

Он обратился с этим вопросом к главе администрации района Владимиру Омельницкому. Депутат попросил чиновников взять «Печального ангела» на баланс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что памятник, посвященным покойным врачам, открыли в Петербурге 4 марта 2021 года. При этом церемонию проводили три раза.

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