Адвокат массажиста из Белореченска, осужденного за педофилию, подаст апелляцию

Белореченский районный суд снова осудил на 12 лет строгого режима массажиста Сергея Марина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера над пятилетним пациентом. Сам Сергей Марин свою вину не признает. Адвокат подсудимого Алексей Аванесян сообщил «Ъ-Кубань», что уверен в его невиновности и будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По словам защиты, матери мальчика, которая находилась во время массажа в помещении, показалось, что Сергей Марин поднес свой половой орган ко рту ребенка. Защита подсудимого обжаловала приговор в кассации, которая направила дело на повторное рассмотрение в Белореченский райсуд, но уже другому судье. По словам адвоката, новый судья решил, что дело нужно вернуть прокурору, поскольку обвинительное решение было составлено с грубыми нарушениями. Прокурор обратился в краевой суд, который вынес постановление о новом рассмотрении дела.

1 ноября новый состав судей снова приговорил Сергея Марина к 12 годам заключения. Хотя единственным очевидцем и заявителем была мама мальчика, которая, со слов адвоката, никогда не говорила следователю, что видела, как массажист совершал преступление.

Адвокат пояснил, что матери ребенка показалось, что массажист совершил преступление против половой неприкосновенности мальчика. Она схватила ребенка и убежала. Позже было подано заявление в полицию. Однако женщина подписала протокол допроса, не глядя, что написал следователь. При этом мальчик не подтверждал факт преступления, в том числе на допросе в суде. Кроме того, в сделанных смывах с мальчика и массажиста не нашли следов, доказывающих факт совершения преступления. Также Марин прошел экспертизу, которая подтвердила, что он не страдает педофилией.

Теперь защита хочет, чтобы дело пересмотрели в «другом суде любой точки России».

Татьяна Ручкина

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