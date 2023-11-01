Зарплатные ожидания петербурженок на 10 тысяч рублей больше, чем у мужчин

Жительницы Санкт-Петербурга ожидают зарплаты на работе архитектора и юриста на десять тыс. рублей больше, чем мужчины на тех же позициях. Женщины желают зарабатывать 125 тыс. рублей и 105 тыс. рублей, соответственно.

В сервисе SuperJob представили анализ зарплатных ожиданий петербуржцев. Выяснилось, что жительницы города хотят за месяц получать 100 тыс. рублей за работу экономистом и 95 тыс. рублей — на должности HR-менеджера, что в среднем на 5000 рублей больше, чем у мужчин.

При этом и у тех, и у тех совпадают ожидания по доходу на вакансиях проектировщика (110 тыс. рублей) персонального ассистента (100 тыс. рублей). Эти показатели соответствуют средним рыночным предложениям в указанных сферах.

«Равные притязания женщин и мужчин отмечаются также на позициях маркетолога и сметчика (по 100 тысяч рублей), однако они ниже рынка, который составляет 120 тысяч рублей в маркетинговой отрасли и 110 тысяч — в сметном деле»,— говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на дворников, количество вакансий в третьем квартале 2023 года в 1,5 превысило уровень за тот же период 2022 года.

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