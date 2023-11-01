В еврейской части кладбища в Вене произошел пожар

В еврейской части Центрального кладбища в Вене неизвестные устроили пожар и нарисовали свастики на стенах. Об этом сообщил глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч.

«Ночью в еврейской части Центрального кладбища устроили пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешних стенах кладбища нарисовали свастику. Никто из людей не пострадал. Пожарные и полиция проводят расследование»,— написал он в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил действия неизвестных. Президент страны Александр Ван дер Беллен в соцсети X написал, что в республике количество антисемитских акций за последние недели возросло и «этому надо положить конец». Антисемитизму и ненависти, как он добавил, в Австрии не место и евреи должны иметь возможность жить в стране в безопасности.

Накануне французское издание Le Figaro сообщило, что около 20 еврейских школ в пригороде Парижа получили письма с угрозами взрыва. В Германии 18 октября неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу.

29 октября серия антисемитских выступлений прошла на Северном Кавказе. Возле аэропорта Махачкалы собралось несколько тысяч человек, которые выступали против прибытия самолета из Израиля. Бастующие прорвались в здание воздушной гавани и проникли на взлетную полосу. Работа международного аэропорта была временно остановлена.

Боевые действия между Израилем и «Хамасом» начались 7 октября. По последним данным, количество погибших в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, в Израиле — 1,4 тыс. человек.

Петр Бузлаев