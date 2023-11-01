Red Wings возобновит полеты в Грузию из Екатеринбурга с 16 ноября

Авиакомпания Red Wings после долгого перерыва возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга в Грузию. Ближайший перелет в Тбилиси состоится 16 ноября, указано на сайте авиакомпании.

Самый ранний рейс в Кутаиси запланирован на 3 декабря. Стоимость билета составит 12 тыс. руб. Полеты будут осуществляться еженедельно, по вторникам и воскресеньям. До середины декабря цена билета не превысит 15 тыс. руб.

Ближайший рейс в Тбилиси запланирован на 16 ноября. Билет будет стоить 16 тыс. руб. Рейсы будут осуществляться еженедельно, по четвергам и воскресеньям. До середины декабря стоимость билета не превысит 18 тыс. руб.

Напомним, аэропорт Кольцово с 29 октября перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать в течение пяти месяцев. До 30 марта 2024 года из Екатеринбурга запланированы рейсы 33 авиакомпаний по 50 внутренним и 27 международным направлениям.

Виталий Красиков

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