С конца октября из Екатеринбурга планируются рейсы по 77 направлениям

Аэропорт Кольцово с 29 октября перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать в течение пяти месяцев. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, до 30 марта 2024 года из Екатеринбурга запланированы рейсы 33 авиакомпаний по 50 внутренним и 27 международным направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Кольцово

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из 50 внутренних направлений самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Ежедневно рейсы в эти города осуществляют «Уральские Авиалинии», «Аэрофлот» и «Победа». Зимой самолеты начнут летать по новым направлениям — в Петрозаводск и Пензу.

Из 27 международных рейсов (среди них — Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд) наибольшее количество заявлено в Дубай. На маршруте будут работать два перевозчика, которые будут осуществлять два ежедневных рейса и дополнительные к ним по средам и воскресеньям. Вернутся полеты в Грузию, в два города — Тбилиси и Кутаиси.

Напомним, по осенне-зимнему расписанию авиакомпания «Руслайн» с 29 октября выполняет рейсы по пяти направлениям: в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске).

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте