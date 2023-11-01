На трассе Пермь — Екатеринбург ввели ограничения для уборки от снега

На федеральной автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург ввели ограничения движения для грузовых автомобилей из-за начавшейся уборки снега. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, ее проводит собственник трассы ФКУ Упрдор «Прикамье».

Ограничения действуют с 9 по 160 км трассы Пермь —Екатеринбург. Они продлятся до 07:00 часов 2 ноября.

Напомним, накануне ГИБДД сняла все ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург, которые вводились из-за плохой погоды. Они действовали с 160 по 352 км трассы от Красноуфимского района до Екатеринбурга.

Виталий Красиков

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