ГИБДД сняла все ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург

ГИБДД сняла ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург, которые вводились из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления. Движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Напомним, ограничения действовали на участке от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Их вводили из-за обильного снегопада, метели и ограниченной видимости

В Свердловской области в ближайшие дни будет сохраняться плохая погода. Ожидаются заморозки до -13 градусов, дожди и снег.

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