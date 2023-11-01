Иордания отозвала посла Израиля в знак протеста против войны в Газе

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о немедленном отзыве посла Израиля из страны. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

«Решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных мирных жителей и серьезному гуманитарному кризису»,— передает Petra слова господина Сафади.

Министр, как пишет агентство, добавил, что дальнейшее обострение ситуации может угрожать безопасности всего региона и мира. Иордания, как сказал Айман Сафади, «привержена прекратить войну в Газе, содействовать переговорам, предоставлять гуманитарную помощь» и предостеречь регион от дальнейшей эскалации.

Возвращение посла в Иорданию случится только после нормализации гуманитарной ситуации в секторе Газа, добавили в министерстве. Айман Сафади также сказал о необходимости достижения перемирия на основе договора от 4 июня 1967 года, согласно которому столица Палестины находится в Иерусалиме.

Ранее послов из Израиля отозвали Чили и Колумбия. Накануне МИД Боливии заявил о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем «в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля в секторе Газа».

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Петр Бузлаев