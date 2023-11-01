«Термин "олигарх" оказался очень живучим»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешний статус Михаила Фридмана, заявив, что он не олигарх, а крупный бизнесмен. По словам представителя Кремля, граждане страны вправе перемещаться по всему миру, но родина у них одна. Ранее Фридман и его деловой партнер Петр Авен признали большой ошибкой инвестиции в Великобританию. Как известно, оба находятся под международными санкциями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает, что в России официально олигархов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на очередную просьбу прокомментировать «возвращение олигарха» выступил с уточнениями статуса Михаила Фридмана. Главное состоит в том, что он никакой не олигарх. Это совершенно неправильная трактовка. И вот здесь придется ненадолго отвлечься от повествования, чтобы напомнить о том, какая же является правильной.

В современной Российской Федерации олигархов официально не существует — это явление мы полностью победили в начале нулевых. Однако почему-то, по каким-то неясным причинам термин оказался очень даже живучим. По меньшей мере 20 лет прошло со дня исторической победы, а воз и ныне там.

Более того, сейчас олигархами называют практически всех богатых граждан. Например, если девушка вышла замуж за олигарха, значит, жизнь состоялась. Или президент публично отругал олигарха, заставил извиняться в прямом эфире — и поделом ему. Они вроде бояр, которые как бы персонажи не то чтобы прямо отрицательные, но, скажем так, неоднозначные.

Тем не менее они продолжают владеть заводами, газетами, пароходами и, естественно, ни в чем не нуждаются. Правда, кое-кто может оказаться и в местах не столь отдаленных. Закон же для всех един, так ведь? Кроме того, уже давно не является секретом, что многие «неолигархи» проживают в недружественных странах. И может показаться, что жили бы они там и дальше долго и счастливо, если бы не санкции.

Многие из-за этого попали в сложное положение. Однако Михаил Фридман, а также его бизнес-партнер Петр Авен — бывший министр самого демократического, либерального и прогрессивного правительства Егора Гайдара — предпочли поведать о своих в буквальном смысле страданиях через СМИ всему миру. Причем это фактически превратилось в бестселлер.

И вот они решили покаяться: оказывается, совершили колоссальную ошибку. Долгие годы инвестировали — внимание — в Великобританию, а она отплатила черной неблагодарностью.

И теперь приходится переезжать. Нет, не в Россию — в Израиль. Но там сейчас война, поэтому в том числе Фридман в Москве.

Между тем возвращаемся к Пескову. По его словам, Фридман — крупный предприниматель, не олигарх: «Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна».

Верно сказано — ни убавить, ни прибавить. Только вот почему-то так случается, что тем, кто сейчас перемещается по миру, в том числе и бизнесменам поменьше, грозят Магаданом по возвращении. А крупные предприниматели инвестируют в Великобританию. Правда, потом очень жалеют. Со стороны может показаться — что-то здесь не совсем правильно, уточнения требуются как минимум.

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