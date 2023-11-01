Глава Минцифры заявил о готовности применения ДЭГ на выборах президента

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что министерство технически готово применять технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году, передает «РИА Новости» с форума издания CNews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались. Удивительно, но там разнонаправленно: порядка 780 тыс. человек отдали голоса в электронном виде, дистанционном. Ну и достаточно нет приоритета: где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где-то офлайн голосовали. В этом смысле перекосов значимых от использования ДЭГ нет с точки зрения результата. Это абсолютно конкурентная технология»,— сказал глава Минцифры о выборах губернатора в текущем году.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев ранее заявлял, что на платформах ДЭГ сегодня голосуют почти 4 млн избирателей и половина из них — в Москве. Явка на выборах практически во всех субъектах РФ, где применялось ДЭГ, была выше, чем в ходе кампаний 2018 года в тех же регионах, за исключением выборов губернатора Алтайского края.

Источник «Ъ», близкий к администрации президента, говорил, что с ДЭГ есть некоторые проблемы, в первую очередь в части доверия к такой форме волеизъявления, потому что рядовые избиратели не до конца понимают, как эта система работает технически.

О перспективах ДЭГ — в материале «Избиратели в поисках кнопки».