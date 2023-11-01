Градозащитники сообщили о возобновлении работ в доме Устинова на улице Егорова

В доходном доме И.В. Устинова на улице Егорова в Санкт-Петербурге, который был внесен КГИОП в список объектов с выявленными признаками объекта культурного наследия, возобновились демонтажные работы, сообщили градозащитники в Telegram-канале «SOS СПб Снос».

На видео, опубликованных активистами, видно, что двое рабочих выбрасывают что-то в окно полуразрушенного здания. В публикации отмечается, что весь дом Устинова — с лицевым корпусом на Измайловском проспекте и дворовым флигелем на улице Егорова — был включен КГИОП в список объектов с выявленными признаками ОКН.

«Это значит, что их снос запрещен 73 федеральным законом “Об объектах культурного наследия”. Также КГИОП подтвердил, что обратился в полицию по факту незаконного сноса. Несмотря на все это, сегодня в здании возобновились работы»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с демонтажными работами в доходном доме Устинова, в результате которых двое рабочих получили тяжкий вред здоровью. 1 октября во время работ по сносу исторического флигеля, которые проводила компания «Прайд», произошел обвал.

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