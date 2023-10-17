СКР по Петербургу возбудил уголовное дело в связи с обрушением дома Устинова

Главное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с демонтажными работами в доме Устинова на улице Егорова, в результате которых пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, руководители компании, осуществляющей демонтажные работы в здании на улице Егорова, нарушили правила безопасности, в результате чего 16 октября произошло обрушение здания и два рабочих были травмированы. В настоящее время работы остановлены, строительную технику изъяли. СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 октября в ходе работ по демонтажу исторического флигеля дома Устинова на улице Егорова произошел обвал. Демонтажные работы проводила компания «Прайд». СКР и городская прокуратура инициировали проверку.

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