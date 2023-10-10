Работа стала наиболее частой причиной тревожности у петербуржцев

Санкт-Петербург закрепился на восьмой строчке в рейтинге «самых тревожных» субъектов России, при этом Москва расположилась на одно место выше, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Компания опросила 1216 жителей российских регионов. У петербуржцев узнали, какие вещи чаще всего отражаются на их состоянии. В лидерах опроса работа (47%), на втором месте сводка новостей (19%), а после отсутствие полноценного времени на процедуры по уходу за собой. Для того чтобы уйти от негатива, жители города общаются с семьей (38%) и близкими (25%), занимаются закрытием личных целей (20%) и посвящают время хобби (11%).

Некоторые посещают психологов, которым отдают от 3000 до 15000 рублей за одну сессию. К этому специалисту обращались ранее или ходят до сих пор 25% опрошенных петербуржцев. Большая часть из них замечают положительный эффект от приемов. С другой стороны каждый пятый житель города не признает наличие ментальных проблем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что соискатели из СЗФО стали самыми нетерпеливыми в ожидании ответа от работодателя, так как многие теряют интерес к вакансии через 1-3 дня после отклика.

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