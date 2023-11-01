30-летний мобилизованный из Орловской области погиб в ходе СВО

В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель деревни Тимирязево Колпнянского района Орловской области Алексей Андреев. Ему было 30 лет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава района Виктор Громов.

Господин Громов уточнил, боец погиб 2 февраля 2023 года из-за осколочного ранения, полученного на территории ЛНР: «он неоднократно принимал участие в боях, ходил в разведку. В ходе длительных ожесточенных боев получил осколочное ранение бедра, несовместимое с жизнью.

Алексей Андреев был мобилизован 2 октября 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его матери Людмиле.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте