Евгений Плющенко планирует открыть школу фигурного катания в Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил намерение обучать этому виду спорта в Санкт-Петербурге. Инициативу он озвучил во время пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фигурист обратился с такой идеей к вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому. Господин Плющенко отметил, что такие школы уже работают в Москве и Кемерово. В Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» намерены тренировать детей из Петербурга с привлечением хороших тренеров. Спортсмен оценил город как площадку с самыми лучшими традициями в этой области. Чиновник не стал возражать и заявил, что в Петербурге нередко ставят амбициозные цели.

До этого народная артистка России Лариса Долина обсудила с губернатором города Александром Бегловым идею запуска филиала своей Музыкальной академии. Градоначальник отметил заслуги исполнительницы и авторитет ее школы.

Ранее «Ъ» писал, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру в спорте. Это время она посвятит участию в ледовых шоу.

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