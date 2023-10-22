Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила о приостановке спортивной карьере. В новом сезоне фигуристка была заявлена на октябрьский этап Гран-при России в Красноярске и ноябрьский этап в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Туктамышева написала в Telegram-канале, что решила взять перерыв и заняться собой, поскольку «последние два года были сложными».

26-летняя фигуристка планирует сосредоточиться на ледовых шоу. Ранее она участвовала в ледовых шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». В конце октября ожидается шоу Евгения Плющенко с участием Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года. В числе прочего она побеждала в финале серии Гран-при сезона-2014/15, завоевала золото на командном чемпионате мира 2021-го.

Лусине Баласян