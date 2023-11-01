Власти Болгарии выдворили из страны журналиста «Российской газеты»
Корреспондент «Российской газеты» Александр Гацак покинул Болгарию, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на сообщение Агентства национальной безопасности страны (DANS). Ранее сегодня ведомство издало приказ о лишении его права на проживание в республике, выдворении его из страны под запретом въезда и пребывания на территории государств—членов Евросоюза.
Александр Гацак
Фото: соцсети Александра Гацака
По данным БНТ, такое решение DANS приняло в связи с подозрением Александра Гацака в деятельности, «представляющей угрозу национальной безопасности» страны. Телеканал отмечает, что российского журналиста подозревают в разведывательной деятельности.
31 октября пресс-служба издания «Российская газета» сообщила ТАСС, что в конце сентября Александру Гацаку позвонили на мобильный телефон и потребовали явиться в местную миграционную службу. Когда он находился в пути, пункт назначения был изменен на DANS. Журналист отказался приезжать в DANS и обратился в посольство России в Софии, где до сегодняшнего дня находился из соображений безопасности. 31 октября МИД Болгарии аннулировал аккредитацию Александра Гацака без объяснения причин и пригрозил ему экстрадицией.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент с журналистом «Российской газеты» «очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют». «Будем принимать ответные меры»,— написала она в Telegram-канале.