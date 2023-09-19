Экс-главу миграционного отдела белгородского ОМВД заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Бывшую начальницу отдела по вопросам миграции одного из отделов полиции Белгородской области заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 41-летней Ольге Никулиной.

По версии следствия, в апреле 2023 года фигурантка без законных оснований организовала постановку на учет по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить разрешения на работу.

«Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области и работниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Белгородской области»,— рассказали в региональном управлении СКР.

Ранее бывший белгородский полицейский получил восемь лет колонии за торговлю служебной информацией.

Алина Морозова

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