В Петербурге лишили мандата депутата МО «Южно-Приморский», уехавшего за границу

Муниципальный совет округа «Южно-Приморский» большинством голосов лишил мандата депутата Александра Часныка, который более полугода не участвует в заседаниях, сообщает Zaks.ru.

С предложением лишить депутата-самовыдвиженца Часныка мандата на заседании совета 31 октября выступила Людмила Спиридонова, которая избралась от «Единой России». Причиной стало то, что с сентября 2022 года он не присутствует на заседаниях, поскольку проживает за границей. Участвовать в заседаниях с помощью видеоконференцсвязи (регламент это позволяет) ему запретил совет — там решили, что у него нет уважительной причины для использования этой возможности. Сам депутат отправил в совет письмо, в котором объяснил, что находится в неоплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам.

Накануне, 31 октября, за пропуски заседаний лишились мандатов сразу восемь депутатов от партии «Яблоко» из МО «Малая Охта». На их увольнении настаивала прокуратура.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте