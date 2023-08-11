Воронежца судили за ложные сообщения о готовящемся теракте у Керченского пролива

Бутурлиновский райсуд Воронежской области сообщил о вынесении обвинительного приговора 42-летнему местному жителю Анатолию Каландарову за два ложных сообщения о готовящихся терактах (ч.1 ст. 207 УК РФ, максимальная санкция — три года принудительных работ). Решение по делу принимал судья Виталий Науменко.

Установлено, что в октябре 2022 года, когда произошел взрыв на Крымском мосту, бутурлиновец выпил и позвонил в службу спасения. Он сообщил диспетчеру о якобы готовящихся терактах в районе Керченского пролива, в Воронежской и Ростовской областях. Спустя час мужчина снова позвонил на номер 112 и рассказал о готовящемся теракте в селе Лосево Павловского района Воронежской области.

Спецслужбы проверили слова Каландарова и пришли к выводу, что его сообщения были ложными. За это мужчину оштрафовали на 300 тыс. руб.

Ранее за сообщение о подрыве Крымского моста другого воронежца отправили в колонию на три года.

Алина Морозова

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