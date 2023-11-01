Суд на три месяца закрыл ресторан Ivory Garden в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил на 90 суток закрыть ресторан Ivory Garden на 8-ой Советской улице после того, как несколько его посетителей заболели сальмонеллезом, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети ресторана Ivory Garden Фото: соцсети ресторана Ivory Garden

В объединенной пресс-службе городских судов изданию сообщили, что 1 ноября суд признал «Фитнесс-Фуд», владеющую рестораном, виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и избрал для нее максимальный срок, предусмотренный ст. 6.6 КоАП РФ. Гендиректор компании возражал, заявил, что все нарушения в работе уже устранены.

27 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в Петербурге выявили 11 случаев кишечной инфекции у гостей ресторана Ivory Garden. У восьми из них нашли бактерию сальмонеллу. В ходе проверка специалисты службы установили, что сотрудники ресторана нарушили нормы закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при обслуживании посетителей.

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