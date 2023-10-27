Роспотребнадзор Петербурга сообщил об 11 случаях отравления в кафе Ivory Garden

В Санкт-Петербурге выявили 11 случаев кишечной инфекции у посетителей Ivory Garden (ООО «Фитнесс-Фуд»). У восьми из пострадавших с помощью лабораторных исследования обнаружили сальмонеллу, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Сотрудники ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении заведения. В связи с отравлениями Роспотребнадзор провел медосвидетельствование сотрудников Ivory Garden, а также взял пробы пищевой продукции, осуществил отбор смывов с объектов внешней среды.

Специалисты установили, что во время работы кафе были нарушены нормы закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при обслуживании посетителей. Одна из проб подтвердила наличие сальмонеллы.

«В отношении ООО «Фитнесс-Фуд» Управлением 20.10.2023 года составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности»,— содержится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд Петербурга постановил приостановить на 40 дней работу организации, обеспечивающей питание БЦ «Лахта»

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