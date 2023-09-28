Петербургскую клинику обыскали по делу о смерти пациентки после липосакции

Сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге устроили обыск в клинике, клиентка которой в первой половине сентября скончалась после липосакции. Туда нагрянули в рамках уголовного дела, передает «Форпост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В медицинском учреждении на Васильевском острове в ходе обысков изъяли документы и оборудование клиники. Также следователи пришли 28 сентября к генеральному директору компании.

Уточняют, что в деле еще не указан подозреваемый. В Следственном комитете его смогут определить после экспертизы.

Смерть женщины стала основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2. Ст. 238 УК РФ. Ранее сообщалось, что после нескольких вмешательств врачей пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, из-за чего попала в реанимацию.

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