Конкурсному управляющему из Оренбурга инкриминируется коммерческий подкуп

В Оренбурге задержан конкурсный управляющий. В отношении него возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

По версии следствия, 31 октября текущего года конкурсный управляющий ООО, который представлял интересы организации и отвечал за прекращение ее банкротства, лично получил от бывшего директора компании сто тыс. руб. Деньги передавались в офисном помещении по ул. Орской в Оренбурге за ускорение прекращения банкротства и непривлечение экс-руководителя компании к субсидиарной ответственности.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно о том, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста ПАО «Гайский ГОК». Он обвиняется в коммерческом подкупе (ч. 6, ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Георгий Портнов