Дело о коммерческом подкупе на Гайском ГОКе дошло до суда

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста ПАО «Гайский ГОК». Он обвиняется в коммерческом подкупе (ч. 6, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По версии органов следствия, в период с 2017 года по 2022 год мужчина незаконно получил от коммерческих организаций денежные средства в размере 5 млн рублей»,— говорится в сообщении.

Деньги передавались за помощь в заключении договоров с ПАО «Гайский ГОК». Уголовное дело в отношении экс-сотрудника предприятия направлено в Гайский городской суд. Ранее были выявлены новые факты коммерческого подкупа в деле ПАО из Оренбуржья.

Георгий Портнов