В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост временно перекрыт

В Севастополе объявлена воздушная тревога. В Тelegram-канале губернатора города Михаила Развожаева в 6:47 появилось экстренное сообщение: «Внимание всем». В это же время стало известно о временном перекрытии проезда автомобилей по Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным Михаила Развожаева, дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.

В понедельник, 30 октября, стало известно, что при падении обломков ракет Storm Shadow, выпущенных по Севастополю, пострадал 57-летний мужчина. В этот день ВСУ выпустили по Крыму восемь крылатых ракет Storm Shadow.

Наталья Решетняк

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