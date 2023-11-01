В Екатеринбурге отправили в колонию мобилизованного, который лечился в частной клинике

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил в силе приговор мобилизованному жителю Невьянска Владимиру Ростову, которого ранее осудили за самовольное оставление части без уважительной причины. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Логинова сообщает Е1.ru. Мужчине назначили пять лет и шесть месяцев колонии.

По словам адвоката, защита намерена изучить мотивировочную часть решения суда и подавать кассационную жалобу. Решение апелляционный он инстанции Дмитрий Логинов назвал «несправедливым».

Ранее «РИА Новости» сообщали, что изначально приговор Владимиру Ростову в августе вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд. По данным издания, его мобилизовали в сентябре 2022 года. Впоследствии у него обострился хронический геморрой и ему потребовалась медицинская помощь.

После того, как лечение в военном госпитале якобы не помогло мобилизованному, он обратился в частную клинику, где ему сделали операцию. ему велели приходить на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. Однако в части ему сообщили, что как военнослужащий он обязан проходить лечение только в госпитале. Следствие же посчитало, что военный «намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте