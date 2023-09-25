Свердловского мобилизованного осудили за оставление места службы

Мобилизованного старшего лейтенанта Владимира Ростова из Невьянского района (Свердловская область) приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за самовольное оставление части без уважительной причины (ч.5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщают «РИА Новости». По данным издания, приговор в августе вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Владимира Ростова мобилизовали в сентябре 2022 года. В октябре его отправили в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Однако спустя месяц, как сообщают «РИА Новости», у уральца обострился хронический геморрой, после чего его отправили в военный госпиталь в Воронеже. Там он провел с 26 ноября по 16 декабря.

В конце января офицер по рекомендации врача обратился в частную клинику, где ему велели приходить на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. Однако в части ему сообщили, что как военнослужащий он обязан проходить лечение только в госпитале. После военно-врачебной комиссии Владимир Ростов якобы заявил, что лечение в платной клинике эффективнее.

После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Обвинение отмечает, что военный «намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы» с 19 декабря по 9 марта. Лечение в гражданских медучреждениях же не считается основанием покинуть место службы.

По данным издания, уралец сейчас в СИЗО. Его защита уже подала апелляцию, которую рассмотрят в октябре. Адвокат военного намерен добиться либо отмены приговора, либо его смягчения путем переквалификации дела на ч. 2 ст. 337 УК РФ.

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