ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Розничные клиенты банка смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых. Ставки по вкладам в банке изменятся со 2 ноября.

Количество доступных неквалифицированным инвесторам ценных бумаг китайских компаний на Санкт-Петербургской бирже увеличится до 166. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Вместе с акциями инвесторам доступны также ETF. Среди новых эмитентов производитель электромобилей, смартфонов, портативных ПК и умных устройств BYD, разработчик телекоммуникационного оборудования ZTE, один из лидеров китайского туристического рынка Trip.com.

МТС-банк повысил ставки по вкладам до 15% годовых. Максимальную доходность могут получить новые клиенты при открытии депозита на срок 120 дней при условии капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. руб. Пополнение или частичное снятие не предусмотрено. Улучшение условий для клиентов произошло на фоне роста ключевой ставки ЦБ до 15%.