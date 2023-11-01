Агрохолдинг «СТЕПЬ» поддержал детский фестиваль «КиноМай»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» поддержал кинофестиваль благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай», который прошел в Ростовской области. Компания оказала фестивалю спонсорскую поддержку, представители «СТЕПИ» приняли участие в мероприятиях программы. Кроме того, специальный приз от Агрохолдинга был вручен творческой команде создателей самого оригинального комедийного фильма для детей.

Кинопоказы современных российских фильмов, ориентированных на юных зрителей, проходили в течение недели в Ростове-на-Дону и Таганроге. Киноработы оценивало детское жюри вместе с деятелями искусств: актерами, режиссерами и другими представителями профессионального сообщества.

Фестиваль собрал более 3000 детей и взрослых в качестве гостей и участников. Помимо кинопоказов в рамках фестиваля проводились различные конкурсы, мастер-классы для детей и другие мероприятия, охватившие сразу несколько площадок донской столицы: Ростовскую государственную филармонию, Дом кино, Донскую государственную публичную библиотеку.

Благотворительный фестиваль проходит десятый год подряд в разных городах России. Программа ежегодно включает в себя активности для воспитанников детских домов, школ-интернатов и многодетных семей. По словам президента благотворительного фонда помощи детям «Детский КиноМай» Людмилы Евтушенковой помимо проведения развлекательных и познавательных проектов, фонд оказывает благотворительную помощь детским и социальным учреждениям. В этом году объем собранных средств составил более 4,5 млн рублей.

Торжественную церемонию закрытия посетили почетные гости кинофестиваля: представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой, председатель общества кинематографистов Ростова-на-Дону Александр Мясников, PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова и др.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Наша компания с удовольствием использует возможности поддержать благотворительные проекты, направленные на помощь детям и подросткам. Корпоративная культура компании предусматривает активности, в центре которых находятся дети в сложных жизненных ситуациях, которым мы оказываем различную помощь. Однако мы считаем важным и нужным масштабировать такие инициативы».

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