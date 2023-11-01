В Оренбуржье застройщик подозревается в попытке подкупа полицейского

Закончено расследование уголовного дела в отношении сотрудника строительной организации в Кувандыке. Ему инкриминируется покушение на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

По версии следствия, 6 октября текущего года фигурант дела передал взятку начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России «Кувандыкский». Таким способом он пытался избежать привлечения к административной ответственности его и мигрантов, которые работали в строительной фирме. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбуржье мигранта обвинили в попытке дать взятку полиции. Незаконное вознаграждение должно было быть передано «за несоставление административного материала и непривлечение его, а также десяти его сограждан, ехавших с ним в одном автотранспортном средстве, к административной ответственности».

Георгий Портнов