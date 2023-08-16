В Оренбуржье мигранта обвинили в попытке дать взятку полиции

Суд в Оренбургской области рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 43-летнего уроженца Средней Азии. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Оренбургской области

По версии следствия, 16 июля текущего года обвиняемый пытался дать незаконное вознаграждение сотруднику ОМВД РФ по Первомайскому району в служебном автомобиле на территории поселка Маштаков на границе России и Казахстана. Взятка должна были быть передана «за несоставление административного материала и непривлечение его, а также десяти его сограждан, ехавших с ним в одном автотранспортном средстве, к административной ответственности». Ответственность грозила им за нарушение правил миграционного учета (отсутствие документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ).

В итоге полицейский отказался от денег и зафиксировал нарушение. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-чиновник попался на "значительных" взятках».

Георгий Портнов