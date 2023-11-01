Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный на филиале ПАО «Ил» совершил первый полет. Он проходил на высотах до 2 тыс. м, при скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба «Ростеха», в ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости самолета, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. «Программа испытаний прошла в штатном режиме. Подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Первый полет Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Создание таких самолетов позволит обеспечить технологический суверенитет страны»,— прокомментировал полет генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров. Максимальная дальность его полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 км. За счет него планируют обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов России.

После начала вооруженного конфликта на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. В соответствии с санкциям были также полностью прекращены продажа запчастей для воздушных судов, техническая поддержка и обслуживание.

Подробнее о развитии российской авиационной промышленности — в материале «Ъ».