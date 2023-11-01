Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новинках бренда, в частности, о Sparkling Teddy Coat и Mini Teddy Coat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Max Mara Фото: Пресс-служба Max Mara

Max Mara празднует 10-летнюю годовщину выпуска пальто Teddy Bear Coat. И это не надуманный повод. Пальто за десятилетие обрело статус культового — тут бренду правда есть что отметить. Впервые плюшевое пальто-кокон из искусственного меха цвета верблюжьей шерсти появилось на подиуме в 2013 году.

К юбилею сайт maxmara.com вместе с главными магазинами в 10 городах по всему миру представит специальную юбилейную коллекцию. Новинка — Sparkling Teddy Coat двух цветов, белого и цвета верблюжьей шерсти. Впервые создали пальто Mini Teddy Coat для девочек 5-12 лет и аксессуары к нему: варежки, наушники и шапки с медвежьими ушами.

Специальную рекламную кампанию для юбиляра снял Тайлер Митчелл. Слоган рекламы, главной героиней которой стала с Мариякарла Босконо, одетая в пальто Teddy Coat, разумеется: «Я была, я есть, я буду». Подошло бы не только женщине в кадре, но и пальто: «Я было, я есть, я буду». Вполне может звучать как план Max Mara по развитию успешного продукта еще лет на 10.