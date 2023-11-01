Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я было, я есть, я буду»

Анна Минакова — о юбилейной коллекции Max Mara

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новинках бренда, в частности, о Sparkling Teddy Coat и Mini Teddy Coat.

Фото: Пресс-служба Max Mara

Фото: Пресс-служба Max Mara

Max Mara празднует 10-летнюю годовщину выпуска пальто Teddy Bear Coat. И это не надуманный повод. Пальто за десятилетие обрело статус культового — тут бренду правда есть что отметить. Впервые плюшевое пальто-кокон из искусственного меха цвета верблюжьей шерсти появилось на подиуме в 2013 году.

К юбилею сайт maxmara.com вместе с главными магазинами в 10 городах по всему миру представит специальную юбилейную коллекцию. Новинка — Sparkling Teddy Coat двух цветов, белого и цвета верблюжьей шерсти. Впервые создали пальто Mini Teddy Coat для девочек 5-12 лет и аксессуары к нему: варежки, наушники и шапки с медвежьими ушами.

Специальную рекламную кампанию для юбиляра снял Тайлер Митчелл. Слоган рекламы, главной героиней которой стала с Мариякарла Босконо, одетая в пальто Teddy Coat, разумеется: «Я была, я есть, я буду». Подошло бы не только женщине в кадре, но и пальто: «Я было, я есть, я буду». Вполне может звучать как план Max Mara по развитию успешного продукта еще лет на 10.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...