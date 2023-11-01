«У них часто есть опыт работы в аукционных домах и галереях»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какое место art advisors занимают на рынке произведений искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тот, кто постоянно слушает программу «Арт и Факты», знает об экспертном рейтинге «75 самых влиятельных деятелей арт-мира». Я обещал рассказать вам о нем подробнее. Сегодня — о категории участников арт-рынка, которые называются art advisors (художественные консультанты).

Они обычно предлагают клиентам — частным коллекционерам (ветеранам или новым, нуждающимся в образовании), корпорациям или некоммерческим организациям — множество услуг по созданию и управлению коллекциями произведений искусства, включая планирование активов, оценку и постоянный надзор. У консультантов часто есть опыт работы в аукционных домах и галереях, они знают этот рынок изнутри и имеют доступ к весьма востребованным предметам.

Если коллекционеры хотят сохранить анонимность на публичных торгах, консультанты могут делать ставки на аукционе от их имени. Когда клиенты хотят изменить экспозицию в своем окружении, консультанты способствуют ротации коллекции. Если музей запрашивает работу на время, они также обычно контролируют этот процесс. Консультантами могут быть люди, нанятые более крупной фирмой или действующие самостоятельно, некоторые даже работают в художественных галереях. И все чаще они предлагают свои услуги и художникам.

Вот некоторые из эдвайзеров… Art Intelligence Global создали в 2021 году три влиятельных ветерана Sotheby's — Эми Каппеллаццо (ранее возглавляла отдел изобразительного искусства дома), Юки Терасе (бывший руководитель отдела современного искусства в Азии) и Майк Госс (бывший финансовый директор). Работают они в Нью-Йорке и Гонконге, ориентируются в основном на быстрорастущий азиатский рынок.

Эрика Бэрриш раньше была руководителем отдела продаж в Sotheby's. Венди Кромвель основала специализированную консультативную фирму около 20 лет назад, почти после 10 лет работы в качестве вице-президента по современному искусству в Sotheby's. Позже продолжу свои рассказки.