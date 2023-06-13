Прокуратура Ставрополья выявила 4 тыс. нарушений в сфере ЖКХ за четыре месяца 2023 года

За четыре месяца текущего года прокуратура Ставропольского края выявила и пресекла более 4 тыс. нарушений в сфере эксплуатации сетей ЖКХ, задолженностей оплаты коммунальных услуг и выполнения своевременного капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В прошлом году в указанной сфере было выявлено 8,5 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, темпы роста аварийного жилья за последние два года увеличились. В программу капремонта в регионе включены 9 тыс. домов, из которых 728 так и не были своевременно отремонтированы в 2022 году.

В целях урегулирования ситуации прокуратурой направлено предостережение о недопустимости нарушения программы руководителю регионального фонда капитального ремонта.

«Прокурор края Юрий Немкин направил в адрес Губернатора Ставропольского края информацию о состоянии законности в жилищно-коммунальной сфере»,— отмечает пресс-служба прокуратуры региона.

Анастасия Назарова