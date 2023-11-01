МИД Израиля связал решение Боливии разорвать дипотношения с поддержкой терроризма

Решение Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем свидетельствует о поддержке терроризма и «иранского режима», заявил представитель МИД еврейского государства Лиор Хаят. Боливия объявила о прекращении дипотношений с Израилем 31 октября из-за военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

«Израиль осуждает поддержку Боливией терроризма и ее подчинение иранскому режиму. Делая этот шаг, правительство Боливии выражает солидарность с террористической группировкой "Хамас", которая убила более 1,4 тыс. израильтян и похитила 240 человек»,— написал представитель израильского МИД в Х.

7 октября радикальное палестинское движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу. Боевики проникли на израильскую территорию и захватили заложников. В ответ Израиль объявил о начале военной операции против «Хамаса». В рамках операции ЦАХАЛ нанес авиаудар по городу Джабалия, в результате которого был убит один из командиров «Хамаса». После этого Боливия разорвала дипотношения с Израилем, заявив, что при атаках сектора Газа израильская армия совершила «преступления против человечности».

В 2009 году Боливия уже разрывала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против израильских действий в секторе Газа. Дипломатические связи между государствами были восстановлены только в 2020 году.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».