Смольный разрешил бесплатно парковаться на 11 улицах Васильевского острова

После того как жители Васильевского острова попросили не вводить платные парковки на отдельных улицах района, правительство Санкт-Петербурга разрешило бесплатно парковать авто в вечернее и ночное время на некоторых локациях, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выразить замечания петербуржцы смогли с помощью обращений в комитет по транспорту и во время консультаций перед расширением зоны платной парковки. После их обработки чиновники скорректировали схему организации дорожного движения.

«Поэтому на 11 улицах, где ранее были установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», установлены дополнительные знаки 8.5.4 «Время действия» (с 08.00 до 20.00). Это позволит жителям парковаться на этих улицах в вечернее и ночное время»,— содержится в сообщении пресс-службы.

В частности, петербуржцы смогут оставлять машины и не платить за парковку в этот период времени на участках улицы Карташихина, Весельной улицы, улицы Шевченко, Гаванской улицы, улицы Опочинина, улицы Беринга, Уральской улицы и других. При этом депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский отмечает, что улицы и так становятся бесплатными для парковки машин с 20:00 до 8:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 ноября на 118 улицах Васильевского острова начали взимать плату за парковку автомобилей.

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