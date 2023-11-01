Алексей Петриченко избран мэром Мегиона

Депутаты думы Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) избрали Алексея Петриченко главой города. Об этом из зала гордумы сообщил журналист окружного телеканала «Мегаполис». Ранее господин Петриченко занимал пост заместителя главы Мегиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Мегиона Фото: Пресс-служба администрации Мегиона

Напомним, 29 июня экс-мэр Мегиона Олег Дейнека скончался на 70-м году жизни, врио главы города был назначен его первый заместитель Игорь Алчинов. По данным ТАСС, господин Дейнека находился под следствием. Ранее он разрешил предоставить компании «Руссервис», которая принадлежит его близким родственникам, субсидию для возмещения произведенных затрат на аренду помещения и покупку оборудования по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Прокуратура города направила в суд административный иск о признании незаконным бездействие представительного органа власти и досрочном прекращении полномочий главы Мегиона. Однако в связи с болезнью Олега Дейнеки рассмотрение дела было приостановлено.

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