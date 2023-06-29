На 70-м году жизни скончался глава Мегиона Олег Дейнека

На 70-м году жизни скончался глава города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Олег Дейнека. Как сообщается на сайте администрации города, его не стало сегодня 29 июня после продолжительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Мегиона Фото: Администрация Мегиона

Олег Дейнека возглавил Мегион в 2015 году. «В своей работе Олег Александрович руководствовался главным принципом – сделать жизнь мегионцев более комфортной и удобной. Строились детские сады и новые жилые микрорайоны, благоустраивались дворовые территории и городские пространства, была проведена реконструкция улицы Губкина, снесены все балки, а жители переселены в новые квартиры, появились мост через Сайму, Аллея Боевой и Трудовой Славы, Ледовый дворец, Мега.Парк, открывший живописный вид на окрестности Мегиона»,— говорится на сайте администрации.

Соболезнования родным и близким главы Мегиона выразила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Уважаемые Марина Евгеньевна, Ирина Олеговна, Евгения Олеговна, Карина Михайловна, Александр Олегович. Примите соболезнования в связи с постигшей вашу семью утратой. Олег Александрович посвятил жизнь служению людям, развитию автономного округа. Светлая память о нем останется в наших сердцах»,— приводятся слова госпожи Комаровой в официальном Telegram-канале правительства.

По данным ТАСС, господин Дейнека находился под следствием из-за утраты доверия. Ранее прокуратура во время проверки установила, что глава Мегиона не принял мер по урегулированию конфликта интересов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте