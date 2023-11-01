Экс-сотрудники банка «Екатерининский» получили от 4 до 10 лет за растрату

Замоскворецкий районный суд приговорил бывших сотрудников ПАО «Банк "Екатерининский"» на срок от 4 до 10 лет за присвоение 625 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Установлено, что Эдуард Будишевский, Александр Бахматов, Кира Козадаева, Елена Панева и другие, пользуясь своим служебным положением, с января 2003 года по март 2016 года выдали 35 кредитов подконтрольным юридическим лицам. Таким образом, организованной группе удалось заполучить свыше 625 млн руб., принадлежавших банку, сообщила московская прокуратура.

Суд приговорил Эдуарда Будишевского к 10 годам лишения свободы, Александру Бахматову назначил 8 лет. Елена Панева получила 6 лет лишения свободы, а Кира Козадаева — 4 года. Отбывать наказания участники группы будут в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма причиненного ущерба была разделена солидарно между осужденными.

ЦБ отозвал лицензию у ПАО «Банк "Екатерининский"» в марте 2016 года. Тогда же был начат процесс банкротства. В 2020 году арбитражный суд арестовал имущество экс-руководителей банка с целью взыскать 1,4 млрд руб. в пользу Агентства по страхованию вкладов.

Александра Горошилова