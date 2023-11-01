В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

По информации Гидрометцентра, с 21:00 среды, 1 ноября, до 21:00 четверга, 2 ноября, на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В администрации Петербурга напомнили, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также рекомендуется быть предельно осторожными.

Также об ухудшении погодных условий из-за ветра рассказали в региональном МЧС.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей и гостей города о «малокомфортном» потеплении в начале ноября.

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