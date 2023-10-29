Главный синоптик Петербурга рассказал о потеплении на следующей неделе

В воскресенье, 29 октября, температура воздуха в Санкт-Петербурге весь день остается близкой к нулю, в ночные часы будет слабый минус, а в дневные часы фиксировался слабый плюс. При слабоположительной температуре местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщил руководитель регионального Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам специалиста, следующий, очень обширный циклон, который будет проходить через город с 31 октября на 1 ноября, принесет потепление, но, скорее всего, 1 ноября температура повысится только до +3…+5 градусов, написал господин Колесов в своем Telegram-канале.

С приближением циклона также прогнозируется довольно сильный ветер восточного направления. «Так что хотя и потеплеет, но погода будет малокомфортной»,— заключил главный синоптик Петербурга.

«Ъ-СПб» писал, что накануне из-за снегопада на улицы Петербурга впервые в этом сезоне вышло более 580 единиц снегоуборочной техники.

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