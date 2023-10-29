Главный синоптик Петербурга рассказал о потеплении на следующей неделе
В воскресенье, 29 октября, температура воздуха в Санкт-Петербурге весь день остается близкой к нулю, в ночные часы будет слабый минус, а в дневные часы фиксировался слабый плюс. При слабоположительной температуре местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщил руководитель регионального Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По словам специалиста, следующий, очень обширный циклон, который будет проходить через город с 31 октября на 1 ноября, принесет потепление, но, скорее всего, 1 ноября температура повысится только до +3…+5 градусов, написал господин Колесов в своем Telegram-канале.
С приближением циклона также прогнозируется довольно сильный ветер восточного направления. «Так что хотя и потеплеет, но погода будет малокомфортной»,— заключил главный синоптик Петербурга.
«Ъ-СПб» писал, что накануне из-за снегопада на улицы Петербурга впервые в этом сезоне вышло более 580 единиц снегоуборочной техники.