Ксения Собчак сыронизировала насчет будущего Думской улицы

Правительство Санкт-Петербурга планирует переделать Думскую улицу в место семейного отдыха с пешеходной зоной. Блогер и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала намерения Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экс-кандидат в президенты России вспомнила строчку из песни «Девчачья» группы Garlic Kings. В этой композиции упоминают барную улицу и поют, что «хорошие девочки» туда не ходят. В связи с планами о смене формата городской локации Собчак отметила, что теперь ходить будут.

Весной 2023 года на Думской прошли рейды после подозрений в продаже алкоголя несовершеннолетним в барах. Силовики опечатали несколько заведений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный обратился к рестораторам и собственникам недвижимости для разработки идей по усовершенствованию квартала.

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