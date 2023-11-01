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В Самаре бывший детсад с «баней для чиновников» вернули городу

Расторгнут договор аренды нежилого помещения на ул. Осипенко, 14 АА1, между частной школой «Творчество» и департаментом управления имуществом Самары. Решение принял арбитражный суд Самарской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Образовательное учреждение должно будет освободить и передать чиновникам помещение общей площадью более 1,6 тыс. кв. м. Также частная школа «Творчество» обязана будет выплатить в пользу департамента управления имуществом Самары свыше 1,3 млн руб. основного долга и 138,6 тыс. руб. пени, решил суд.

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года комитет по управлению имуществом

Самары и НОУ школа «Творчество» заключили договор аренды указанного помещения. Изначально контракт действовал до конца февраля 2003 года. Но позже его срок дважды продлевался.

В конечной версии договор аренды должен был действовать до конца апреля 2033 года. Сумма ежемесячной арендной платы по нему составила более 47,8 тыс. руб. Затем она неоднократно корректировалась в сторону уменьшения.

После этого у школы образовалась задолженность перед чиновниками, и они обратились в суд. Образовательное учреждение подало встречный иск к профильному департаменту и потребовало около 2,2 млн руб.

Суд встал на сторону чиновников и отказал частной школе в удовлетворении ее требований. По информации депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в указанном здании ранее находился детсад, но его закрыли.

В период, когда помещения в здании арендовала частная школа, в них «была оборудована баня, где по вечерам и ночам любили расслабляться чиновники», сообщил парламентарий в Telegram-канале. В итоге баня закрылась, а школа перестала работать в 2019 году. При этом в Октябрьском районе Самары до сих пор сохраняется проблема нехватки детсадов.

Ранее самарские чиновники сочли нецелесообразным восстановление бывшего детсада «Петушок». Они установили, что реконструкция существующего здания, в котором до этого размещалось дошкольное учреждение, стоит дороже строительства нового объекта.

Георгий Портнов

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