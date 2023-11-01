Развожаев: в Севастополе военные уничтожают большое количество воздушных целей

В Севастополе военные уничтожают большое количество разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он попросил жителей города соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки»,— отметил господин Развожаев.

За утро 1 ноября в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога. Первый сигнал об опасности прозвучал ранее 07:00.

Татьяна Ручкина

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