В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога в связи с ракетной опасностью была объявлена в 6:47 1 ноября. В специальном видеоролике, размещенном в соцсетях губернатора Севастополя, жителей города предупредили об опасности и рассказали об алгоритме действий.

За последние десять дней воздушная тревога была объявлена в Севастополе пять раз.

Наталья Решетняк

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